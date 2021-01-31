الجزيري: دوري أبطال إفريقيا هدفي الأساسي مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك الجديد، عن سعادته بالانتقال للقلعة البيضاء، مشيرا إلى أنه يستهدف الفوز بدوري أبطال إفريقيا مع الفريق في الموسم الجاري 2020/2021.

وقال الجزيري، في تصريحات لقناة "الزمالك" بعد انضمامه للنادي لمدة عام على سبيل الإعارة: "أتوجه بالشكر لمجلس الإدارة على ثقته بي، كما أشكر المسؤولين الذي رشحوني للانضمام للفريق".

وأضاف: "الزمالك من أكبر الفرق في إفريقيا ومن أكثر الأندية تتويجا بالألقاب، وأي لاعب يحلم باللعب للفريق".

وأكمل: "اخترت الزمالك وأتمنى أن أقدم الإضافة المطلوبة للفريق".

وكشف: "وصلتني رسائل من جماهير فريقي السابق الإفريقي التونسي من أجل مطالبتي بالانضمام للزمالك، وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الإدارة".

وأتم صاحب الـ27 عاما تصريحاته قائلا: "أتمنى تحقيق الألقاب مع الزمالك وهدفي الأساسي هو حصد لقب دوري الأبطال للإضافة إلى تاريخي".

يذكر أن الجزيري سجل ثلاثة أهداف في ثماني مباريات لعبها مع المقاولون العرب في الدوري المصري خلال الموسم الجاري 2020/2021.