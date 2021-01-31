الزمالك يضم سيف الدين الجزيري من المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أتم نادي الزمالك تعاقده مع التونسي سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب على سبيل الإعارة لمدة موسم حسبما أعلن عبر حساباته الرسمية.

وأفاد مراسل الخليج 365، بإن الجزيري تواجد في مقر نادي الزمالك مساء السبت، ليوقع على عقود انضمامه إلى الفريق بعد موافقة من المقاولون العرب.

وتعد صفقة الجزيري هي الثانية للزمالك خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما نجح في ضم مروان حمدي مهاجم نادي مصر المقاصة.

وجاء إعلان الزمالك عن تعاقده مع الجزيري لمدة موسم على سبيل الإعارة، بالتزامن مع تصريحات وكيله سيد مرعي الذي أكد أن فترة الاستعارة ستكون لستة أشهر مع أحقية الشراء.

الجدير بالذكر أن سيف الدين الجزيري سبق وأن أعلن من قبل تلقيه عرضًا من فريق الكويت الكويتي خلال الساعات الماضية، قبل أن يفضل الرحيل نحو الزمالك.