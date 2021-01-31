بالفيديو.. بالميراس يُتوج بكأس ليبرتادوريس ويطير لمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تُوج فريق بالميراس بلقب كأس ليبرتادوريس (بطولة أمريكا الجنوبية) بعد فوزه على مواطنه سانتوس في نهائي برازيلي خالص احتضنه ملعب استاد "ماراكانا" الشهير مساء السبت.

كانت المباراة أشبه بلقاء ودي ضمن تحضيرات الموسم الجديد في نهائي متواضع للغاية من الناحية الفنية، واقترب الفريقان من خوض الأشواط الإضافية.

إلا أن البديل برينو لوبيز باغت سانتوس في الدقيقة الـ90+9 بضربة رأسية قاتلة سرقت لبالميراس اللقب الثاني في تاريخ النادي والأول منذ 22 عاما.

وتأهل بالميراس إلى كأس العالم للأندية التي تقام في قطر اعتبارا من الرابع من شهر فبراير المقبل، حيث حجز الفريق المقعد الأخير في البطولة العالمية التي تستمر حتى 11 فبراير.

وسيخوض بالميراس مباراته الأولى في مونديال الأندية يوم السابع من شهبر فبراير في مواجهة الفائز من لقاء هيونداي الكوري وتيجريس المكسيكي في الدور الثاني.

تجدر الإشارة إلى أنها المرة الثانية على التوالي التي يُتوج فيها فريق برازيلي باللقب، حيث شهدت النسخة الماضية لعام 2019 فوز فلامينجو البرازيلي على ريفر بليت الأرجنتيني في النهائي.

تشكيل بالميراس: ويفيرتون، ماركوس روتشا، جوستافو جوميز، لوان، ماتياس فينيا، دانيلو، جابرييل مينينو، زي رافائيل، رفائيل فييجا، روني، لويز أدريانو.

تشكيل سانتوس: جون فيكتور، بارا، لوكاس فيريسيمو، لوان بيريس، فيليبي جوناتان، أليسون، دييجو بيتوكا، ساندري، مارينيو، يفيرسون سولتيدو، كايو جورجي.