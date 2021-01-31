نشرة السبت.. الزمالك يضم مروان حمدي.. والشحات يغيب عن أول مران للأهلي بمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 30 يناير 2021.

المقاصة يعلن بيع مروان حمدي رسميًا للزمالك

سيف الدين الجزيري لمصراوي: أقترب من الكويت الكويتي

الأهلي: الشحات يعود للمران الإثنين وهاني الثلاثاء

ليفانتي يلحق بريال مدريد الهزيمة الرابعة في الليجا

حسين الشحات يغيب عن أول مران للأهلي في مونديال الأندية

الإسماعيلي يكتفي بالتعادل أمام بيراميدز ويظل في مناطق الخطر بالدوري

المقاولون يهرب من الخطر بفوز ثمين على إنبي

بمشاركة حجازي.. اتحاد جدة يسقط أمام الاتفاق بثنائية في الدوري السعودي

لاعبو الأهلي يخضعون لجلسة التصوير الرسمية لمونديال الأندية

الزمالك ينفي تغيير ملعب مباراة غزل المحلة

سلبية مسحة كورونا لبعثة الأهلي في قطر.. ومرجان الاستثناء الوحيد