نادر السيد لمصراوي: نجلي أحمد وقع عقدًا احترافيًا مع الزمالك.. وقيده أفريقيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أكد نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، أن نجله، أحمد، وقع عقدًا احترافيًا مع نادي الزمالك لمدة ثلاث سنوات قادمة.

وأشار السيد في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن التوقيع تم دون تحديد القيمة المالية للتعاقد، ومن المقرر أن يتم قيد اللاعب في القائمة الأفريقية.

وقال السيد: "نجلي أحمد وقع عقدًا احترافيًا لمدة ثلاث سنوات في حضوري، التوقيع جاء بدون تحديد قيمة مالية للتعاقد وقررنا تركها للنادي لتحديدها وفقًا لما يرى".

واختتم: "اللاعب سيتم قيده في القائمة الأفريقية للفريق المشارك في دوري أبطال أفريقيا".

الجدير بالذكر أن أحمد نادر السيد يتواجد بالفعل ضمن قطاع الناشئين في نادي الزمالك منذ فترة.