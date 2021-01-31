عبدالفتاح: لم نفكر إطلاقًا في إلغاء الـVAR.. والحكام تدربوا 28 يومًا بدلا من 9 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح عصام عبدالفتاح مستشار اتحاد الكرة لتطوير حكم الفيديو المساعد، بأنهم لم يفكروا على الإطلاق في إلغاء حكم الفيديو المساعد، قائلًا أن الحكام كان يجب أن يحصول على تدريب لفترة من 6 إلى 9 أشهر.

وقال عبدالفتاح في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "لا أساس من الصحة إطلاقًا لفكرة إلغاء الـVAR، لكن عندما لاحظنا مشاكل في الخدمة المقدمة من الشركة المنفذة حاليًا فكرنا في شركة أخرى، لكن في النهاية عقدنا جلسة مع الشركة وتم تعديل كل الأمور التي كانت لنا ملحوظات عليها".

وتابع: "كل المشاكل التي حدثت في تقنية الـVAR كانت نتيجة شكاوى قدمت للجنة الخماسية في الفترة الماضية ولم يكن هناك حل لهذا الأمر في النهاية، ومعظم المشاكل كانت موجودة من أوقات سابقة".

وأضاف: "الـIFAB كان يضع قاعدة بضرورة تدريب الحكم لفترة من 6 أو 9 أشهر من أجل الحصول على رخصة حكم الفيديو المساعد، لكن الحكم المصري لم يحصل إلا على تدريب استمر 28 يومًا، وبعد ذلك ارسلوا بأن الحكام حصلوا على كل التدريبات المطلوبة".

واختتم قائلًا: "إذا فكرنا في تقييم مستوى تطبيق الـVAR في الوقت الحالي نقول أنها نجحت بنسبة 60%.. وإذا استكملنا التدريب بشكل صحيح سوف نصل إلى 100%".