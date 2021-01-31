المقاصة يتحدث عن كواليس انتقال مروان حمدي إلى الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث سيد متولي المدير الرياضي ومدير التعاقدات لنادي مصر المقاصة، عن كواليس مفاوضات الزمالك لضم مهاجم الفريق مروان حمدي، مشيرا إلى أنها بدأت صباح اليوم السبت.

وأضاف متولي في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد، أن اللاعب تعاقد مع الزمالك لمدة 4 مواسم واحقية المقاصة في الحصول على 15% إعادة بيع او الإعارة لاي فريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح، أنه لا يرغب في الحديث بشأن الإفصاح عن المبلغ الذي حصل عليه المقاصة للسماح برحيل مروان إلى الزمالك مؤكدا أن ما طلبته إدارة المقاصة حصلوا عليه.

وأشار إلى أن اللاعب تلقى منذ اسبوعين عرض من نادي مصري واخر سعودي لاستعارته ولكن اللاعب كانت رغبته اللعب للزمالك.

وأكد أن مدرب الفريق إيهاب جلال وافق على بيع مروان حمدي، لافتا أن الفريق قادر على الاستمرار بنفس الاداء.