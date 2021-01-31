كأس السوبر السعودي | أمرابط يثني على هورفات ويصدم جمهور النصر السعودي

أبدى المغربي نورالدين أمرابط، جناح نادي النصر السعودي سعادته البالغة عقب الفوز على الهلال بثلاثية نظيفة والتتويج بلقب كأس السوبر السعودي. وقال نور الدين أمرابط عقب المباراة: “بطولة مهمة لنا لنعود بشكل أفضل خاصة مع النتائج الأخيرة”. وأثنى أمرابط على المدرب الكرواتي ألين هورفات، المدير الفني لنادي النصر وقال: ” يعاملنا كـأب لنا”. وفاجأ أمرابط جمهور النصر وقال: “قد يكون هذا آخر سوبر ألعبه مع ‎النصر”. وترددت أنباء قوية عن رحيل نور الدين أمرابط عن نادي النصر بنهاية الموسم الجاري عندما ينتهي تعاقده مع الفريق. ‏

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