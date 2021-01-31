كأس السوبر السعودي | حمدالله يوجه رسالة قوية لجمهور النصر بعد الفوز على الهلال

اعرب النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، هداف نادي النصر السعودي عن سعادته البالغة عقب الفوز على الهلال بثلاثية نظيفة وحسم لقب كأس السوبر السعودي.
وقال حمدالله عقب التتويج: “مبروك للنصراويين الحقيقين حققنا فوزًا غاليًا”.
واضاف حمدالله أنه تحامل على نفسه كثيرا من أجل الفريق مؤكدًا أنه لعب بعد بطولة دوري أبطال آسيا وهو مصاب لأجل الفريق.
ووجه عبدالرزاق حمدالله رسالة قوية لجمهور النصر قائلًا: “أعد الجماهير بأنها ستفرح كثيرًا”.
وحقق نادي النصر لقب كأس السوبر السعودي للمرة الثانية على التوالي.
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