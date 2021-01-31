كأس السوبر السعودي | هورفات يشيد بأداء النصر والفور على الهلال

أعرب الكرواتي ألين هورفات، المدير الفني لنادي النصر السعودي عن سعادته البالغة عقب الفوز على الهلال بثلاثية نظيفة في كأس السوبر السعودي.
وقال هورفات في تصريحات تلفزيونية للقناة “السعودية الرياضية” اليوم السبت: “لم آتي لكي أُعلّم لاعبين مثل حمدالله وبيتروس وبيتي كيف يلعبون الكرة، أنا أتيت لكي أعيد إليهم الروح التي يمتلكونها بالفعل”.
واضاف هورفات: ” الثقة عادت للاعبين ونملك إمكانيات كبيرة من الناحية الفردية والجماعية لذلك عندما تجتمع كل هذا العوامل سيتحقق النجاح، وانت متفائل بالمرحلة المقبلة”.
وقاد هورفات فريق النصر للفوز في خمس مباريات وتعادل مباراة وحيدة عقب توليه المسئولية خلفًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا.
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