سوق مصر | البنك الاهلي يستعير محمد فتحي لاعب بيراميدز

نادي البنك الأهلي اليوم السبت ضم محمد فتحي لاعب فريق بيراميدز لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم الحالي من الدوري المصري.

وذكر نادي البنك الاهلي في بيان رسمي اليوم السبت:”في ظل تدعيمات لجنة الكرة بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية انضم لاعب بيراميدز محمد فتحي لصفوف البنك الأهلي علي سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم في صفقة قوية لخط وسط الفريق”.

وشارك محمد فتحي اليوم السبت في التدريبات الجماعية للبنك الأهلي فور إتمام التعاقد ليدخل مع الفريق مرحلة الاستعداد لمواجهة المصري الثلاثاء القادم ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز .