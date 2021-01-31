كأس العالم للاندية | عودة الشحات وهاني لتدريبات الاهلي في الدوحة

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي المصري، إن حسين الشحات، لاعب الفريق، سينتظم في التدريبات الجماعية بالدوحة بعد غدٍ الإثنين.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم السبت « حسين الشحات شعر بثقل في العضلة الخلفية عقب انتهاء مباراة بيراميدز الأخيرة، ومن ثم فضل الجهاز الطبي منحه راحة سلبية من التدريبات».

وأضاف أن اللاعب سيعود إلى التدريبات الجماعية بعد غد الإثنين استعدادًا لمواجهة الدحيل القطري في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل.

وأوضح أن محمد هاني الظهير الأيمن للفريق سيكون جاهزًا للعودة إلي التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء المقبل.

وتابع “هاني ينفذ برنامجا تأهيليا في الوقت الحالي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، واقترب من الانتهاء منه وسيكون جاهزًا للتواجد في التدريبات الجماعية للفريق يوم الثلاثاء القادم».

وشدد مدير الكرة بالأهلي على أن الفريق حقق استفادة فنية كبيرة من خلال حضوره الإجتماع الترحيبي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وقال: «تم عرض حالات تحكيمية متنوعة على اللاعبين وأيضًا بعض الأمور المتعلقة بتقنية الفيديو”.

وأضاف أن البعثة تخضع لإجراءات احترازية مشددة داخل الكبسولة الطبية التي دخلتها البعثة فور الوصول إلى الدوحة.