كريستيان جروس يواجه تغييرات هائلة في حالة هبوط شالكه!

قال يوخن شنايدر مدير الكرة بنادي شالكه الألماني في مقابلة نشرت اليوم السبت، إن النادي لا يواجه الإفلاس، لكن الهبوط المحتمل لدوري الدرجة الثانية سيسفر عن تغييرات هائلة.

وقال شنايدر في المقابلة مع بوابة “شبورت بوتسر” الإخبارية :”ليس لدينا فريق جرى الاستقرار عليه تحسبا للهبوط للدرجة الثانية. فهذا (الهبوط المُحتمل) سيؤدي إلى تغييرات هائلة.”

وحقق شالكه انتصارًا واحدًا فقط خلال الموسم الحالي من الدوري الألماني (البوندسليجا) وقد حصد سبع نقاط فقط خلال 18 مباراة، ويتأخر بفارق عشر نقاط عن أقرب مراكز البقاء في الدرجة الأولى.

وبدأ الانهيار الحاد لشالكه في العام الماضي، وقد غابت الانتصارات عن الفريق في 30 مباراة متتالية في الدوري، بحساب نتائج الموسم الماضي، واستعاد مذاق الانتصارات فقط قبل ثلاثة أسابيع.

وصف شنايدر عام 2020 بأنه عام “كارثي” لكنه قال إن النادي لم يواجه الإفلاس بعد أن جرى استئناف المنافسات في العام الماضي بعد فترة توقف لمدة شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وبالتالي حصلت الأندية على عائدات البث التليفزيوني للمباريات.

وأشار شنايدر إلى أن التوقف لفترة أطول كان سيضر أيضًا بأندية أخرى.

وقال شنايدر :”رغم أننا في وضع رياضي صعب للغاية في الوقت الحالي، فإن ذلك لا يهدد وجودنا. ولكنه يمثل تحديًا هائلًا.”

ويواجه شالكه ديون تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 200 مليون يورو (242 مليون دولار).

وأشار شنايدر، الذي بدأ عمله في شالكه في مارس 2019 قادمًا من لايبزيج، إلى أنه سيتقبل فقدان منصبه إذا شهد شالكه انطلاقة جديدة.