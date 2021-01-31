اعترف البرازيلي جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي بصعوبة الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم مشيرًا إلى أن قدرة فريقه على المنافسة على اللقب ستظهر في نهاية الموسم.
وسجل جيسوس هدف الفوز لفريقه على ضيفه شيفيلد يونايتد 1 / صفر اليوم السبت في الدوري الإنجليزي ليكون هدفه الأول في آخر تسع مباريات مع الفريق هذا الموسم.
وعزز مانشستر سيتي موقعه في صدارة جدول المسابقة برصيد 44 نقطة بفارق ثلاثة نقاط أمام جاره مانشستر يونايتد الذي حل ضيفًا على آرسنال اليوم في مباراة أخرى بالمسابقة وتعادل بملعب الامارات بتعادل سلبي مُخيب للآمال.
وقال جيسوس : “في نهاية الموسم ، سنرى قدرتنا على المنافسة على لقب البطولة”.
وأضاف : “هذا الموسم صعب على الجميع. لا يمكننا إهدار نقاط في المباريات التي نخوضها بملعبنا. لم نهدر أي نقطة اليوم ، وفزنا بالمباراة”.
كانت هذه تفاصيل خبر جابرييل جيسوس: المنافسة على الدوري الإنجليزي ستتضح لاحقًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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