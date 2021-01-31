بثلاثية نظيفة.. النصر يحرز كأس السوبر السعودي على حساب الهلال

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق النصر لقب كأس السوبر السعودي الثاني له على التوالي بعد الفوز على الهلال بثلاثية دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "الملك فهد الدولي".

دخل الفريقين المباراة بحذر شديد في بداية اللقاء، حيث بدأت الكرة تدور في منتصف الملعب بين أقدام اللاعبين مع إستحواذ أكثر من جانب لاعبي الهلال.

وفي الدقيقة "10" تم إلغاء هدف للمهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز بداعي التسلل، ليبقى لاعبي الهلال مستحوذين على الكرة حتى منتصف الشوط الأول.

وفي المنتصف الثاني بادر لاعبي النصر بصناعة الفرص على مرمى الحارس عبدالله المعيوف بدأها نور الدين إمرابط الذي سدد كرة قوية تصدى لها المعيوف ببراعة.

وفي الدقيقة "26" خرج اللاعب سلمان الفرج بداعي الإصابة ليدخل محمد كنو بديلاً له، وعاد لاعبو النصر من صناعة الفرص على مرمى المعيوف من جانب خالد الغنام وإمرابط.

إنتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليدخل الشوط الثاني بصورة مغايرة تماماً من جانب الفريقين وسرعة كبيرة من اللاعبين داخل أرضية الميدان.

إنفرد جوميز بالحارس برادلي جونز في الدقيقة "51" ليتصدى لها الأخير ببراعة كبيرة، ليبرع دفاعات النصر ببسالة في التصدي لعدة محاولات من الهلال على مرمى جونز.

وفي الدقيقة "62" تمكن بيتروس ماتيوس من إحراز الهدف الأول لصالح النصر بعد كرة قوية قام بتسديدها على مرمى عبدالله المعيوف الذي أخرجها من داخل المرمى.

ليقوم بعدها المدرب هورفات بإجراء تبديل مزدوج بخروج الغنام ودخول عبدالرزاق حمدالله، وخروج أسامة الخلف ودخول لاجامي، وخروج الغامدي ودخول مارتينيز.

وفي الدقيقة "77" جاءت محاولات من لاعبي الهلال لتحقيق التعادل والعودة للمباراة من جديد، إلا أن البديل عبد الرزاق حمدالله قام بتسجيل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة "82".

وفي الوقت بدل الضائع الذي قام الحكم بإحتسابه تمكن اللاعب سامي النجعي من إطلاق رصاصة الرحمة في شباك الهلال بهدف ثالث في الدقيقة "90+2"، ليحرز النصر ثاني ألقابه في البطولة والثاني على التوالي.

