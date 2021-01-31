كودري إلى صدارة هدافي الدوري الجزائري بفضل "هدف الموسم"

المنامة - ياسر ابراهيم - شهد الأسبوع الـ(11) من منافسات الدوري الجزائري لكرة القدم، اليوم السبت، هدفاً عالمياً حمل اسم وسط الميدان المتألق حمزة كودري الذي رحل رفقة اتحاد العاصمة لمواجهة فريق اتحاد بلعباس، على أمل مواصلة النتائج الرائعة التي يُحققها أبناء "سوسطارة" في الجولات الأخيرة.

وجاء هدف حمزة كودري في الدقيقة الـ(81) بركلة مقصية من خارج منطقة الجزاء، مستغلاً بذلك الخروج السيئ لحارس مرمى اتحاد بلعباس، الذي من حسن حظه أنّ فريقه تمكن من تعديل النتيجة في آخر دقيقة من المباراة، ومنه ضمان نقطة من هذا اللقاء.

واستطاع كودري من إعادة اكتشاف نفسه هذا الموسم، إذ رغم تقدمه في السن (33 عاماً) ومنصبه المتأخر كوسط ميدان دفاعي، إلا أنه نجح في أن يتصدر جدول هدافي الدوري برصيد 7 أهداف بعد مرور 11 جولة، ومناصفة مع وسط ميدان أولمبي الشلف قدور بلجيلالي.

ورغم هذا الهدف الرائع والذي من المحتمل أن يكون الأجمل في الموسم الحالي، إلا أن نادي اتحاد العاصمة فشل في استغلال تعثر رباعي المقدمة، وفاق سطيف وشباب بلوزداد ومولودية الجزائر من أجل التقدم أكثر إلى صدارة الترتيب بعد بداية معقدة أثارت غضب الجماهير.