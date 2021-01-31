الامارات | الشعفار يبحث مع الاتحاد السعودي انتخابات «آسيوي الدراجات»

شكرا لقرائتكم خبر عن الشعفار يبحث مع الاتحاد السعودي انتخابات «آسيوي الدراجات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات، أسامة الشعفار، زياراته للاتحادات الآسيوية، من أجل الاستعداد لانتخابات الاتحاد الآسيوي، التي ستقام في مارس المقبل بالإمارات، على هامش البطولة الآسيوية، حيث عاد الشعفار من السعودية، إذ التقى مع رئيس الاتحاد السعودي للدراجات، صباح بن عبدالله الكريديس، بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض.

وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات، أسامة الشعفار، لـ«الإمارات اليوم»، أن الزيارة تأتي في إطار بحث سبل التعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات، ومناقشة عدد من الموضوعات الرياضية المشتركة، والتأكيد على التنسيق الدائم بين الاتحادين لما يخدم رياضة الدراجات.

وأصدر الاتحاد السعودي للدراجات بياناً رسمياً عن الزيارة، أكد خلاله أن رئيس الاتحاد السعودي، صباح بن عبدالله الكريديس، اصطحب الشعفار لزيارة أكاديمية «مهد» الرياضية، أحد أكبر المشروعات الوطنية، التي تهدف إلى اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية في السعودية، وقدم مسؤولو الأكاديمية شرحاً لاستراتيجية ورؤية الأكاديمية لرئيس الاتحاد الآسيوي، الذي أشاد بطريقة العمل التي تدار بها الأكاديمية.

وكان أسامة الشعفار قد قام بزيارة إلى دولة الكويت، الأسبوع الماضي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news