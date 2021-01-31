الامارات | مدرب الظفرة: فكرنا في اللعب أمام عجمان بالرديف.. ودفعنا بـ5 لاعبين دون تدريب

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الظفرة: فكرنا في اللعب أمام عجمان بالرديف.. ودفعنا بـ5 لاعبين دون تدريب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب الظفرة، السوري محمد قويض، إنه «فكر في اللعب أمام عجمان بفريق الرديف، كما اضطر للدفع بخمسة لاعبين من دون تدريب، وذلك بسبب النقص العددي الذي عاناه الفريق في الأيام العشرة الأخيرة قبل مواجهة عجمان».

وخسر الظفرة لقاء الجولة 14 أمام عجمان، أول من أمس، بنتيجة 2-1، لتستمر معاناة الفريق مع النتائج المتواضعة. وأضاف قويض في المؤتمر الصحافي: «كانت الأيام العشرة الأخيرة هي الأصعب علينا نظراً لإصابة 19 لاعباً دفعة واحدة، الأمر الذي صعب علينا مهمة إيجاد 11 لاعباً لنخوض بهم المباراة، ولهذا كنا مضطرين لإشراك خمسة لاعبين تماثلوا للشفاء لكن من دون أن يتدربوا مع الفريق، وهذا في حد ذاته مخاطرة كبيرة لكننا أجبرنا عليها».

وأضاف: «في ظل هذه المعطيات كنا مضطرين للعب بطريقة دفاعية مع الاعتماد على المرتدات، ونجحنا في الشوط الأول في تحقيق هذا الهدف عندما سجلنا من هجمة مرتدة ودافعنا بشكل جيد لنخرج بالنتيجة، ولكن الأمور كانت صعبة علينا في الشوط الثاني أن نؤدي بالنسق نفسه، خصوصاً أن عجمان كان لديه إصرار كبير على تعديل النتيجة، ويمكن القول إنه لو تواجد الحارس خالد السناني على وجه التحديد في تلك المباراة لما خسرنا النقاط الثلاث». وأشار قويض إلى أنه «رغم استحواذ البرتقالي ونجاحه في إدراك التعادل والاستحواذ التام على الكرة، سنحت لنا فرصتان للتقدم لم نوفق فيهما، وربما لو عدنا للتقدم لكان من الممكن أن نخرج فائزين أو على الأقل نعود بنقطة التعادل».

من جانبه، أشاد مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، بإصرار لاعبيه على تحقيق الفوز في مباراة الظفرة رغم التأخر في النتيجة في الشوط الأول. وقال عقب المباراة: «كان هناك تسرع من جانب لاعبينا في الشوط الأول، وهذا عائد للضغوط الواقعة على اللاعبين للمطالبة بالفوز، لكن في الشوط الثاني تحسن الأداء بصورة أفضل بعد إشراك حسين عبدالرحمن، فتحولت سيطرتنا إلى فاعلية أكثر على المرمى، واستطعنا أن نسجل هدفين». وأضاف: «الفوز الذي خرجنا به أمام الظفرة سيعطينا دفعة قوية للمباريات المقبلة، فالفوز في أي لقاء في هذا التوقيت يعطي اللاعبين الثقة ويجعل الأجواء أكثر إيجابية، لكن كل ما أتمناه أن نحافظ على المستويات التي قدمناها في آخر مباراتين، لنعبر الوضعية الحالية التي يعانيها عجمان في دوري الخليج العربي».

أيمن الرمادي:

• الفوز على الظفرة سيعطينا دفعة قوية للمباريات المقبلة.

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