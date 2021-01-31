الامارات | الوصل ينجح في تحدي بني ياس ويعود من «الشامخة» بفوز ثمين

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل ينجح في تحدي بني ياس ويعود من «الشامخة» بفوز ثمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الوصل فوزاً مهماً، على حساب مستضيفه بني ياس بهدفين نظيفين مساء أمس، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الشامخة ضمن الجولة 14 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ليصعد للمركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، في حين تجمدت نقاط «السماوي» عند 26 محافظاً على مركزه الثالث. وقدم لاعبو «الإمبراطور» أداءً مقنعاً على مدار الشوطين، على الرغم من الغيابات العديدة التي شهدتها صفوفه التي حرمته الثنائي البرازيلي فابيو ليما ورنالدو منديز، لكن المستوى الذي ظهر به المهاجم الدولي علي صالح ولاعب الوسط حبوش صالح كان لافتاً وساعد الضيوف على تحقيق الفوز.

واحتاج فريق الوصل لـ22 دقيقة فقط لافتتاح التسجيل بواسطة ناصر محمود، الذي سجل هدفاً رائعاً، حينما حصل على تمريرة متقنة من زميله حبوش صالح، ونجح في ضربة مصيدة التسلل قبل أن ينفرد بالحارس فهد الظنحاني ويضع الكرة في شباكه.

وتواصلت سيطرة الضيوف على مجريات اللقاء باعتمادهم سلسلة من التمريرات القصيرة في ما بينهم، ما أفقد لاعبي بني ياس تركيزهم ليضيف الوصل الهدف الثاني بواسطة المتألق علي صالح في الدقيقة 39 مستفيداً من خطأ دفاعي. ولم يشهد الشوط الثاني أي تغيير في النتيجة، على الرغم من التبديلات التي أجراها مدرب بني ياس الروماني دانيال أيسيلا، لتنتهي المباراة بفوز الوصل الذي ألحق الخسارة الأولى ببني ياس في ملعبه، بعد أن ظل ملعب «الشامخة» صامداً أمام المنافسين خلال الجولات الثلاث الماضية.

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