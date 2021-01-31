الامارات | انطلاق بطولة الاتحاد الأولى للمبارزة في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الاتحاد الأولى للمبارزة في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت، أمس، بالصالة الرياضية لنادي الشارقة الرياضي في منطقة الحزانة، فعاليات بطولة الاتحاد الأولى للمبارزة لفئة العمومي، التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع نادي الشارقة الرياضي، وتقام فعالياتها على مدار يومين.

وقال بيان صحافي: «شهد اليوم الأول للبطولة، الذي خُصص لمنافسات الفتيات، ثلاث مسابقات لأسلحة المبارزة الثلاثة «الايبيه» و«الفلوريه» و«الشيش»، بمشاركة 35 لاعبة مثّلن أندية الدولة للمبارزة، وحفلت المنافسات بالإثارة والندية»، وتألقت البطلة الأولمبية صاحبة برونزية أولمبياد ريودي جانيرو 2016 لاعبة نادي بني ياس الرياضي، إيناس بوبكري، وحققت لقبي مسابقتَي سلاحَي «الايبيه» و«الفلوريه»، فيما حققت الرومانية، سيزابينا ماتياس، لقب سلاح السابر، بعد منافسة شرسة مع لاعبة المنتخب الوطني ونادي شباب الأهلي، شهد خرام. شهد افتتاح البطولة الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة، الدكتورة هدى المطروشي. وتستأنف البطولة، اليوم، بإقامة مسابقات الرجال، حيث ستقام ست مسابقات لأسلحة «الفلوريه» و«الايبيه» و«السابر» للفردي للعمومي للرجال، ومن المقرر مشاركة أكثر من 50 لاعباً في المسابقات.

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