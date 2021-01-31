الامارات | ملاحظات «فيفا» تسمح للحدادي بحمل قميص المنتخب المغربي

شكرا لقرائتكم خبر عن ملاحظات «فيفا» تسمح للحدادي بحمل قميص المنتخب المغربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيتم استدعاء المهاجم منير الحدادي، لمعسكر منتخب المغرب المقبل، بعد استفادته من «الملاحظات التوضيحية» الأخيرة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، المرتبطة باللاعبين مزدوجي الجنسية، بحسب ما أكد مصدر في الاتحاد المغربي لكرة القدم لوكالة «فرانس برس».

وقال المصدر إن «منير الحدادي سيستدعى إلى المنتخب الوطني في الفترة المقبلة من أيام الاتحاد الدولي المخصصة لخوض المباريات الدولية». ويمكن للحدادي أن يحمل ألوان منتخب المغرب، لأنه لم يمثل منتخبه السابق إسبانيا بعد بلوغه الـ21 وانقضت ثلاث سنوات على مشاركته الأخيرة معه. وكانت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) رفضت في نوفمبر الماضي استئناف اللاعب بعد حرمانه من قبل «فيفا» تمثيل منتخب بلده الأم المغرب.

• سيلتحق بمعسكر «أسود الأطلس» في مارس المقبل.

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