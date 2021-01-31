الامارات | شباب الأهلي يقيد ماشاريبوف بدلاً من راموس

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يقيد ماشاريبوف بدلاً من راموس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكملت شركة شباب الأهلي إجراءات قيد اللاعب الأوزبكي، جلال الدين ماشاريبوف، في قائمة الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الحالية، عقب التعاقد معه على سبيل الإعارة قادماً من النصر السعودي حتى نهاية الموسم الحالي.

وقام اتحاد الكرة بتحديث قائمة شباب الأهلي على الموقع الإلكتروني للاتحاد بتسجيل اسم ماشاريبوف بدلاً من لاعب الرأس الأخضر هيلدون راموس الذي غاب عن الفريق في المباريات الماضية بداعي الإصابة.

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