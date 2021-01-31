الامارات | «الصقور» يهزم مسافي في «الهواة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصقور» يهزم مسافي في «الهواة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز نادي الإمارات على مضيفه مسافي، أمس، في الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى، بهدفين مقابل لا شيء سجلهما اللاعب العماني خليل الدرمكي في الدقيقتين (75،66)، ليصبح رصيد الصقور (18) نقطة ويصعد لمركز الوصيف خلفاً للمتصدر البطائح (19)، كما فاز مصفوت على ضيفه الحمرية بهدف نظيف سجله حارث سعيد (12) ليصبح رصيد مصفوت (9) مقابل (13) للحمرية.

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