الامارات | النقبي: نجاح «دولية خورفكان للصالات» يشجعنا على تنظيم المزيد

شكرا لقرائتكم خبر عن النقبي: نجاح «دولية خورفكان للصالات» يشجعنا على تنظيم المزيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، سالم النقبي، أن النجاح الذي حققته بطولة خورفكان الدولية لكرة قدم الصالات، والمكاسب التي نتجت عنها، تشجع على تنظيم المزيد من البطولات الأقوى فنياً في السنوات المقبلة.

وقال إن الدعم الكبير لمجلس الشارقة الرياضي، والجهود التي بذلتها اللجنة التنفيذية للصالات، أسهما بنسخة مميزة، مبيناً أن من أهم المكاسب المتحققة، العروض الفنية التي قدمتها الفرق المشاركة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على كرة الإمارات، وظهور أكثر من لاعب مميز يمكنهم أن يكونوا نواة للمستقبل.

وقال النقبي لـ«الإمارات اليوم»: «خرجنا بمكاسب مميزة، منها إشادة الفرق الدولية المشاركة»، وأشار إلى أن فريقَي نفط الوسط العراقي والشباب البحريني، أكدا أنهما سيحضران للمشاركة في النسخ المقبلة، تقديراً لمكانة البطولة فنياً والترحاب الذي حظيا به.

وأضاف: «النجاح الذي تحقق في هذه البطولة يشجعنا على تنظيم بطولات بشكل أقوى، وبدعوة فرق أكثر رفعة فنية في النسخ المقبلة، بالتعاون مع اللجنة التنفيذية للصالات».

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