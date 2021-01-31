شكرا لقرائتكم خبر عن طارق قنديل لجماهير الأهلي: «الأمور تسير بشكل جيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلي، إن الأمور داخل بعثة فريق الكرة الأول بالنادي، تسير بشكل جيد، قبل خوض منافسات مونديال الأندية.

وأضاف طارق قنديل خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن نتيجة مسحة كورونا جاءت سلبية لجميع أفراد بعثة الأهلي، باستثناء محمد مرجان، مؤكدًا أن حالته مطمئنة.

كما أوضح أن الأهلي تدرب اليوم، والأمور تسير بشكل جيد، ولا يوجد أي فرد يغادر معسكر البعثة بسبب الفقاعة الطبية.

وأكمل: «مشاركة وليد سليمان مع الأهلي، في مبارياته تخص قرار موسيماني فقط، وفقا لحالة اللاعب الفنية والبدنية».

وتابع: «تذاكر مباراة الأهلي والدحيل قاربت على النفاذ نهائيا، والجميع يحرص على حضور المباراة».

وأتم قائلا: «الأهلي يستعد جيدا لمواجهة الدحيل القطري، ونتمنى التوفيق في هذه المباراة».