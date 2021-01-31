شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من سيف الدين الجزيري عقب انتقاله إلى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد التونسي سيف الدين الجزيري، على سعادته بالانتقال لصفوف نادي الزمالك والتوقيع للنادي الأبيض.

وأتم الزمالك تعاقده مع التونسي سيف الجزيري مهاجم المقاولون لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء.

وقال الجزيري عبر شاشة قناة الزمالك: «جماهير الأفريقي التونسي المرتبطة كثيراً بنادي الزمالك نصحتني باللعب بالقميص الأبيض».

وواصل: «فضلت الزمالك على كثير من العروض وأتمنى أن أتوج مع الزمالك بالألقاب وعلى رأسهم دوري أبطال أفريقيا».