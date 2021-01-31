شكرا لقرائتكم خبر عن سولشاير يعلق على تعادل مانشستر يونايتد مع أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، عن رضاه بالمستوى الذي قدمه فريقه، رغم تعادله السلبي مساء السبت، مع مضيفه أرسنال، في قمة الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سولشاير، خلال تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: «قدمنا مستوى جيدا، وتحصلنا على فرصتين كبيرتين في الشوط الثاني، ولسوء الحظ لم نستغلهما».

وأضاف: «كانت لدينا الحصة الأكبر من الاستحواذ على الكرة، والفرص الأفضل، وكانت هناك فترة من تراجع المستوى في الشوط الثاني.. لكن بعيدًا عن ذلك، أنا سعيد بما قدمه اللاعبون».