شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوتريكة» ممنوع من زيارة بعثة الأهلي في قطر لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف خالد مرتجي، عضو مجلس النادي الأهلي، عن السبب الحقيقي، بعدم السماح للنجم الأهلي السابق، محمد أبوتريكة من زيارة بعثة المارد الأحمر المتواجدة حاليا في قطر استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وقال مرتجي، خلال تصريحاته المتلفزة، إن زيارة محمد أبوتريكة، لبعثة الأهلي مستحيلة اتباعا لتطبيق الإجراءات الاحترازية المطبقة على البعثة الأهلاوية، والتى لم تسمح باستقبال أحد نهائيا حتى انتهاء البطولة، وفقا لنظام الفقاعة الطبية.