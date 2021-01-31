شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحتل المركز الأول بالدوري المصري في هذا الترتيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد خوض فريق بيراميدز، الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وتعادل مع فريق الإسماعيلي بهدف لكل فريق، أصبح رفقاء «أروابارينا»، ملوك التعادل في الدوري المصري محتلين المركز الأول في قائمة التعادل بالتساوي مع سموحة.

وبخوض فريق بيراميدز 10 جولات، تعادل في 6 لقاءات وهو أكبر عدد حتى الآن في بطولة الدوري المصري، وفاز في 3 مباريات، وخسر واحدة خلال الجولة الافتتاحية أمام الاتحاد السكندري بنتيجة هدفين لهدف.