شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي يدعم هجوم الإسماعيلي في الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مطلع داخل نادي الإسماعيلي، عن اقتراب باسم مرسي، مهاجم الزمالك السابق، والإنتاج الحربي الحالي، من تدعيم صفوف الدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية من أجل استعادة الفريق مستواه المعهود عليه داخل الدوري المصري.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن لاعب الزمالك السابق أبدى موافقته المبدئية للعب لصفوف الدراويش، ونبحث حاليا موقفه مع فريقه الحالي لضمه رسميا خلال الساعات القليلة المتبقية من عمر الميركاتو الشتوي.