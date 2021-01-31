شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجي: «عيني دمعت من الاستقبال الأسطوري لبعثة الأهلي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، «أصبت بقشعريرة وعيني دمعت من الاستقبال الأسطوري لبعثة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية في قطر».

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المسحة الطبية التي تم إجراؤها فور الوصول إلى قطر لبعثة الشياطين الحمر جاءت جميعها سلبية لكل أفراد الطاقم الفني والإداري والطبي واللاعبين، باستثناء محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، الذي جاءت مسحته إيجابية.

وأكد أنه تم عزل مرجان بشكل مؤقت، وسوف تتم إعادة المسحة الطبية له خلال 72 ساعة القادمة للتأكيد على سلامته.

وأشار إلى أن محمود الخطيب يرأس البعثة ووجوده مع اللاعبين دافع معنوي كبير لهم، وحريص على إسعاد المصريين، موضحًا أن كل الجماهير المصرية في قطر بتهتف للخطيب «بيبو.. بيبو»، مردفا: «أعلام النادي الأهلي رافقت البعثة من المطار وحتى الفندق حيث مقر الإقامة».

واستطرد خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن حسين الشحات لاعب النادي الأهلي يعاني من إجهاد بسيط في العضلة الخلفية.

ولفت إلى أنهم يذهبون للتدريب ومن ثم العودة إلى الفندق مجددا وممنوع دخول أي شخص لمقر إقامتهم في الفندق الموجودين فيه، المخصص لهم وللفريق الكوري بطل آسيا المشارك في البطولة.

وأردف أن بعثة النادي الأهلي ملتزمة بكل الإجراءات الاحترازية الموضوعة من «فيفا»، ولا تستقبل أي شخص ولا تختلط بأحد وممنوع الزيارات والعزومات.

واختتم خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي: «إن شاء الله نكون على قدر المسؤولية ونفرح الشعب المصري والجماهير الأهلاوية».