شكرا لقرائتكم خبر عن مران قوي لحراس الأهلي استعدادًا للقاء الدحيل في مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لرباعي الحراس محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، خلال مران الفريق الأول في العاصمة القطرية الدوحة.

وحصل الرباعي على تدريبات بدنية وفنية متنوعة، في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.