شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هدف رمضان صبحي في الإسماعيلي.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتلى رمضان صبحي، نجم بيراميدز ومنتخب مصر، صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، بعدما سجل هدف فريقه في لقاء الإسماعيلي، الذي خرج بالتعادل (1-1)، والمؤجل من الجولة الثامنة.

ورفع رمضان صبحي رصيده إلى 5 أهداف متساويا مع يوسف إبراهيم «أوباما» نجم الزمالك، وأحمد سمير، لاعب طلائع الجيش.

وانضم رمضان صبحي إلى بيراميدز، قادما من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي في صفقة انتقال أثارت جدلا واسعا، بعد رحيله عن الأهلي.

وجاء ترتيب هدافي الدوري كالتالي:

1- رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، 5 أهداف.

2- يوسف أوباما، لاعب الزمالك، 5 أهداف.

3- أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش، 5 أهداف.

4- محمود كهربا، لاعب الأهلي، 4 أهداف.

5- حسام حسن، لاعب سموحة، 4 أهداف.

6- محمد شريف، لاعب الأهلي، 4 أهداف.

7- جون أوكوبي إيوكا، لاعب إنبي، 4 أهداف.

8- عمرو جمال، لاعب طلائع الجيش، 4 أهداف.

9- أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك، 4 أهداف.

10- شادي حسين، لاعب سيراميكا، 4 أهداف.

11- أحمد رفعت، لاعب المصري، 4 أهداف.

12- مروان حمدي، لاعب المقاصة «الزمالك»، 4 أهداف.