شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدي: أنتظر دعم جماهير الزمالك وطموحى التتويج بالبطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مروان حمدى المنضم لنادي الزمالك حديثا، إن طموحه تقديم أفضل مستوياته الفنية مع الفريق الأبيض، مطالبا جماهير القلعة البيضاء بدعمه ومساندته، حتى يكون على قدر الثقة ويسعدهم بالحصول على البطولات والألقاب.

وأضاف حمدي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك، ويقدمه الإعلامى محمد أبو العلا: "مبسوط جدا إنى فى نادي الزمالك، ده شرف لأى لاعب في مصر، وإن شاء الله أقدر أفيد نادي الزمالك وطموحى هيكون على قد طموح النادي".

وتابع حمدي: "الزمالك عنده رغبة يفوز بكل البطولات ومينفعش يكون طموحى اقل من كده وأنتظر الدعم من جمهور الفريق الأبيض حتى أكون على قدر الثقة".

وواصل: "كان فيه تواصل مع نادي المقاصة من فترة والكلام بدأ معايا ومن بعد المبارة الأخيرة ورسالتى وحابب أشكر إدارة المقاصة وبالتحديد إيهاب جلال وحمد إبراهيم وان شاء الله اشرفهم مع نادي الزمالك".

وانضم مروان حمدى مهاجم المقاصة إلى نادى الزمالك رسمياً خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما وقع اللاعب اليوم عقود انتقاله للقلعة البيضاء، بحضور وكيلى أعماله أحمد يحيى ويحيى على فى مقر القلعة البيضاء بميت عقبة، وعقد جلسة مع أعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة القلعة البيضاء، وتم الاتفاق على بنود العقد والمقابل المالى الذى سيحصل عليه اللاعب.

وأنهى مسئولو الناديين الاتفاق على انتقال اللاعب للزمالك، ولكن كان يتبقى الاتفاق على القيمة المالية، بعدما حدد مسئولو المقاصة مبلغ 15 مليون لبيع مروان حمدي، بينما تمسك الزمالك بدفع 10 ملايين جنيه، أو دفع مبلغ مالى بنفس القيمة المحددة مع التنازل عن بعض لاعبيه على سبيل البيع أو الإعارة، ليتوصل الطرفان فى النهاية إلى اتفاق بمقتضاه يدفع الزمالك 13 مليون جنيه للنادى الفيومى للموافقة على بيع اللاعب والحصول على الاستغناء الخاص به، بعد سلسلة من المفاوضات بين الناديين، كللت بالنجاح وتوقيع العقود بين الناديين.

ويحصل المقاصة على 15% من عائد بيع الزمالك لمروان حمدى أو إعارته فى المستقبل، بعد الاتفاق على كل الإجراءات وإتمام الصفقة بشكل رسمى مقابل الحصول على قيمة الصفقة نقداً، ومنح الاستغناء الخاص باللاعب.

وتم حسم صفقة مروان حمدى بحضور المستشار عماد عبد العزيز رئيس الزمالك وسيد متولى المدير الرياضى بالمقاصة وأحمد يحيى وإسلام الملاح وكيلى اللاعب وحسين السمرى عضو اللجنة التنفيذية بالنادى الأبيض.

واتفق الزمالك مع مروان حمدى على تحمل اللاعب مليونى جنيه من قيمة عقده لحسم انتقاله للقلعة البيضاء، فى ظل إصرار مسئولى المقاصة على 15 مليون جنيه، بحيث يتحمل الزمالك 11 مليونا ويتم خصم 2 مليون جنيه من مستحقات اللاعب مع القلعة البيضاء مقابل إتمام الصفقة بـ 13 مليون جنيه.