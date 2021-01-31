شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 30 يناير 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 30 يناير 2021، شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث والأخبار المهمة نستعرضها كما يلي:

عصام عبد ألفتاح: أجهزة ألفار فى مصر كانت "مستعملة" والشركة اعتذرت لنا

كشف عصام عبد ألفتاح رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة، عن كواليس اجتماع اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد، مع الشركة المسئولة عن تقنية ألفار فى الدورى المصري، وقال عبد ألفتاح فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": بشكل أو بآخر لا أحب التواجد على ألفيس بوك لأنه سبب مشاكل كثيرة بين الناس، لم أتردد فى التواجد مع الحكام خلال الدورات التدريبية، وأناشد كل من لديه فكرة يمكن أن تساعدنا أن يمد يده معنا فى هذا الملف، ودخول ألفار إلى مصر هو انجاز كبير للجنة الخماسية، ولكن القصة فى التطبيق، وصلاحية الأجهزة .

الأهلى يخوض مرأنه الأول بالدوحة استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية

غادر ألفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مقر إقامته لخوض المران الأول فى الدوحة، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال ألفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل ،وقال سمير عدلي، المدير الإدارى للفريق، إن الأهلى يخوض مرأنه الأول اليوم على ملعب الجامعة القطرية.

المقأولون يستعيد توازنه بثنائية فى إنبى ويرتقى للمركز الـ11 بالدوري

نجح نادى المقأولون العرب فى تحقيق فوز غالٍ على نادى إنبى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، السبت، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى ختام منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

فيفا يعقد جلسة التصوير الرسمية للاعبى الأهلى قبل مونديال الأندية

انتهى لاعبو ألفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مساء اليوم من جلسة التصوير الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية، الخاصة بالاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، التى أقيمت داخل مقر إقامة ألفريق.

الزمالك ينفى نقل مباراة غزل المحلة للقاهرة

نفى أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، نقل مباراة ألفريق الأول بالنادى مع غزل المحلة خارج مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وقال قاسم، إن الزمالك لم يتلق أى خطابات من اتحاد الكرة بشأن نقل مباراة غزل المحلة فى بطولة الدورى الممتاز.

الزمالك ينهى صفقة مروان حمدى بـ15 مليون جنيه.. واللاعب يوقع بميت عقبة

أنهى مسئولو نادى الزمالك اتفاقهم مع نظرائهم فى المقاصة على شراء خدمات مروان حمدى مهاجم ألفريق ألفيومي، خلال فترة الآنتقالات الشتوية الجارية مقابل 15 مليون جنيه.

اتحاد الكرة يصرف 4 ملايين جنيه مكافآت متأخرة للمنتخب

صرفت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة 4 ملايين جنيه للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم عبارة عن مكافآت متأخرة للفراعنة عن ألفترة الماضية.

كريم هندأوى حارس المنتخب: مستقبل كرة اليد فى مصر بخير وفخور بكل اللاعبين

أشاد كريم هندأوى "كاتونجا"، حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد، بزملائه اللاعبين فى المنتخب الوطنى وأدائهم الرجولى خلال مباريات البطولة التى تقام على أرض الكنانة، مشيرا إلى أن مستقبل كرة اليد المصرية بخير وألفترة المقبلة ستشهد إنجازات أكبر.

أزمة فى اتحاد الكرة بعد طلب اللجنة الثلاثية تخفيض مرتبات الموظفين

يشهد اتحاد الكرة أزمة بين الموظفين بعد طلب اللجنة الثلاثية من إدارة الحسابات واللجنة القانونية تخفيض عقود بعض الموظفين داخل الجبلاية، بداعى وجود أزمة مالية خلال ألفترة الحالية، وهو ما تسبب فى حالة من الضيق داخل الجبلاية.

عصام عبد ألفتاح: أجهزة ألفار فى مصر كانت "مستعملة" والشركة اعتذرت لنا

كشف عصام عبد ألفتاح رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة، عن كواليس اجتماع اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد، مع الشركة المسئولة عن تقنية ألفار فى الدورى المصري، وقال عبد ألفتاح فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": بشكل أو بآخر لا أحب التواجد على ألفيس بوك لأنه سبب مشاكل كثيرة بين الناس، لم أتردد فى التواجد مع الحكام خلال الدورات التدريبية، وأناشد كل من لديه فكرة يمكن أن تساعدنا أن يمد يده معنا فى هذا الملف، ودخول ألفار إلى مصر هو انجاز كبير للجنة الخماسية، ولكن القصة فى التطبيق، وصلاحية الأجهزة .

الأهلى يخوض مرأنه الأول بالدوحة استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية

غادر ألفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مقر إقامته لخوض المران الأول فى الدوحة، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال ألفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل ،وقال سمير عدلي، المدير الإدارى للفريق، إن الأهلى يخوض مرأنه الأول اليوم على ملعب الجامعة القطرية.

المقأولون يستعيد توازنه بثنائية فى إنبى ويرتقى للمركز الـ11 بالدوري

نجح نادى المقأولون العرب فى تحقيق فوز غالٍ على نادى إنبى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، السبت، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى ختام منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

فيفا يعقد جلسة التصوير الرسمية للاعبى الأهلى قبل مونديال الأندية

انتهى لاعبو ألفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مساء اليوم من جلسة التصوير الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية، الخاصة بالاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، التى أقيمت داخل مقر إقامة ألفريق.

الزمالك ينفى نقل مباراة غزل المحلة للقاهرة

نفى أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، نقل مباراة ألفريق الأول بالنادى مع غزل المحلة خارج مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وقال قاسم، إن الزمالك لم يتلق أى خطابات من اتحاد الكرة بشأن نقل مباراة غزل المحلة فى بطولة الدورى الممتاز.

الزمالك ينهى صفقة مروان حمدى بـ15 مليون جنيه.. واللاعب يوقع بميت عقبة

أنهى مسئولو نادى الزمالك اتفاقهم مع نظرائهم فى المقاصة على شراء خدمات مروان حمدى مهاجم ألفريق ألفيومي، خلال فترة الآنتقالات الشتوية الجارية مقابل 15 مليون جنيه.

اتحاد الكرة يصرف 4 ملايين جنيه مكافآت متأخرة للمنتخب

صرفت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة 4 ملايين جنيه للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم عبارة عن مكافآت متأخرة للفراعنة عن ألفترة الماضية.

كريم هندأوى حارس المنتخب: مستقبل كرة اليد فى مصر بخير وفخور بكل اللاعبين

أشاد كريم هندأوى "كاتونجا"، حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد، بزملائه اللاعبين فى المنتخب الوطنى وأدائهم الرجولى خلال مباريات البطولة التى تقام على أرض الكنانة، مشيرا إلى أن مستقبل كرة اليد المصرية بخير وألفترة المقبلة ستشهد إنجازات أكبر.

أزمة فى اتحاد الكرة بعد طلب اللجنة الثلاثية تخفيض مرتبات الموظفين

يشهد اتحاد الكرة أزمة بين الموظفين بعد طلب اللجنة الثلاثية من إدارة الحسابات واللجنة القانونية تخفيض عقود بعض الموظفين داخل الجبلاية، بداعى وجود أزمة مالية خلال ألفترة الحالية، وهو ما تسبب فى حالة من الضيق داخل الجبلاية.