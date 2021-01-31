شكرا لقرائتكم خبر عن طارق قنديل: الخطيب خطف الأضواء فى قطر.. ومرجان الإصابة الوحيدة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلي، على الإجراءات الاحترازية التي رافقت بعثة الفريق الأحمر في قطر، تمهيدا للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر إقامته بالدوحة في الفترة من 4 إلى 11 من الشهر المقبل.

وأشاد قنديل، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، مع سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس، باستقبال الجماهير الأهلاوية في قطر، قائلا: "فهمنا وعرفنا قيمة الرموز في مصر، الخطيب حظي باستقبال كبير من الجماهير، رغم الإجراءات الاحترازية، وهو بدوره وجه الجماهير لتحية اللاعبين".

وأضاف عضو الأهلي: "الفريق يركز في كل حدث يشارك فيه، وشعور المسئولية وأنت تعمل في النادي الأهلي مختلف عن أي شيء آخر، ويلقى بالتزامات كبيرة على عاتقنا".

وتابع: "الخطيب يشكر الله دائما على نعمة حب الجماهير ويحترم تاريخه، ودائما يؤمن بالعمل الجماعي، لكنه في كل حدث يخطف الأضواء، وحريص على رئاسة بعثة الأهلي في الأوقات الصعبة".

واستطرد: "العميد محمد مرجان المدير التنفيذي هو الحالة الوحيد الإيجابية بكورونا، ولكن حالته مستقرة للغاية، ونتابع معه جميع الإجراءات وننتظر المسحة الثانية أملا في تحويلها لسلبية".

ويترقب خماسي الأهلي، مروان محسن، محمد الشناوي، محمود عبد المنعم كهربا، سعد سمير، أيمن أشرف، إنجازا فريدا، خلال الأيام المقبلة بعد الانضمام إلى قائمة الفريق الأحمر التى سافرت إلى الدوحة للمشاركة في كأس العالم للأندية التى تستضيفها قطر، وذلك عقب تتويج الأهلي في نوفمبر الماضي ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب الزمالك بثنائية مقابل هدف، ليحصد المارد الأحمر اللقب التاسع على مدار مشاركته في دوري أبطال أفريقيا، كأكثر الفرق الأفريقية تتويجا باللقب.

ومع انطلاق المباراة الأولى للأحمر في مونديال الأندية والتى تجمع الأهلي والدحيل القطري، يستعد الخماسي الأحمر، لإنجاز جديد حيث سبق لهم المشاركة مع المنتخب الوطني في كأس العالم، الذى أقيم في روسيا عام 2018، حيث خسر الفراعنة المباريات الثلاثة التى أقيمت بمجموعتهم ليودعوا البطولة سريعا، وخسر المنتخب الوطني أمام منتخب الأوروجواي بهدف نظيف، ثم أمام روسيا بثلاثية مقابل هدف، وأمام السعودية بهدفين مقابل هدف.

وكان مروان هو المهاجم الوحيد الذى انضم إلى قائمة المنتخب في كأس العالم، وبعد ضمه إلى قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية، سيكون مروان أول مهاجم في تاريخ الكرة المصرية يجمع بين المشاركة في البطولتين، ويشاركه في هذا الإنجاز، محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، إلا أن عصام الحضري حارس عرين الأهلي السابق سبقه في هذا الأمر، بالإضافة إلى أيمن أشرف، محمود عبد المنعم كهربا، وسعد سمير.