شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس مران الأهلي الأول بقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في الدوحة، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

جاء مران اليوم قويا فنيا وبدنيا، حيث استمر 120 دقيقة كاملة، شهدت حصول اللاعبين على جرعات بدنية وفنية متنوعة، في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة الدحيل القطري.

وأجرى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية للاعبي الفريق خلال المران الأول في الدوحة، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

شهدت التقسيمة منافسة قوية بين اللاعبين وسط تعليمات فنية من قبل موسيماني.

وخاض الأهلي مرانه الأول مساء اليوم على ملعب جامعة قطر، استعدادًا لخوض مباراة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لرباعي الحراس محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، خلال مران الفريق الأول في العاصمة القطرية الدوحة.

وحصل الرباعي على تدريبات بدنية وفنية متنوعة، في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

واستكمل وليد سليمان ومحمد هاني، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

وخاض الثنائي تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، على هامش مران الفريق الأول الذي يقام على ملعب جامعة قطر.

يذكر أن الأهلي يستهل مشواره في كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل، بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 من الشهر القادم.



















