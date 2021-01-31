شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سند: سيناريو مباراة الدنمارك مؤلم.. وباروندو مدرب هادئ وقدير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصف محمد سند، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، سيناريو مباراة منتخب مصر أمام الدنمارك بالمونديال بالمؤلم، مشيرا إلى أن المنتخب كان قاب قوسين أو أدنى من الفوز والتأهل للمربع الذهبى، لافتا إلى أن كل اللاعبين انخرطوا فى البكاء بعد المباراة، ولم يصدقوا الخسارة بعدما بذلوا قصارى جهدهم طوال البطولة.
وقال سند فى تصريحات لقناة on e، إن مدرب منتخب مصر باروندو جارسيا مدرب هادئ ومحترف بمعنى الكلمة، ويجيد قراءة المنافسين وكان يرسم الخطة بذكاء واقتدار، وكان له دور كبير فى نتائج المنتخب والحصول على المركز السابع بالمونديال.
ونال منتخب منتخب مصر احترام وتقدير العالم ببطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 39-38 بعد الاحتكام للضربات الجزائية، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.
وقدم المنتخب أداء مميزا طوال أشواط المباراة، وأحرج منتخب الدنمارك أمام أنظار كل متابعى العالم، وظهر لاعبو المنتخب بروح عالية ومستوى مميز جدا، وافتتح منتخب مصر التسجيل عن طريق أحمد هشام "دودو" بالدقيقة الثانية من عمر المباراة، وتقدم الفراعنة بثلاثة أهداف دون رد، بينما استقبلوا أول هدف فى شباكهم بالدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل منتخب الدنمارك 4 / 4 فى الدقيقة العاشرة.
وكان منتخب مصر ندا قويا حتى آخر دقيقة، ولكن خطأ فى التغيير تسبب فى عودة الكرة لمنتخب الدنمارك ولعب منتخب مصر منقوصا منه لاعب، قبل أن يقطعها أحمد مؤمن صفا فى الثوانى الأخيرة، لينتهى الوقت الأصلى بالتعادل 28 / 28 واللجوء لأشواط إضافية، وفى ضربات الترجيح، أضاع أحمد الأحمر الضربة الأولى لمنتخب مصر، وسجل يحيى خالد ومحمد سند ويحيى الدرع، وأضاع على زين الضربة الخامسة والأخيرة.
ودخل اللاعبون فى حالة بكاء شديدة عقب المباراة سواء فى الملعب أو فى غرفة خلع الملابس، خاصة فى ظل اقتراب تحقيق حلم الوصول إلى المربع الذهبى فى المباراة إلا أن رميات الترجيح حرمت الفراعنة من تحقيق الإنجازالتاريخى على أرضهم.