شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سند: سيناريو مباراة الدنمارك مؤلم.. وباروندو مدرب هادئ وقدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف محمد سند، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، سيناريو مباراة منتخب مصر أمام الدنمارك بالمونديال بالمؤلم، مشيرا إلى أن المنتخب كان قاب قوسين أو أدنى من الفوز والتأهل للمربع الذهبى، لافتا إلى أن كل اللاعبين انخرطوا فى البكاء بعد المباراة، ولم يصدقوا الخسارة بعدما بذلوا قصارى جهدهم طوال البطولة.

وقال سند فى تصريحات لقناة on e، إن مدرب منتخب مصر باروندو جارسيا مدرب هادئ ومحترف بمعنى الكلمة، ويجيد قراءة المنافسين وكان يرسم الخطة بذكاء واقتدار، وكان له دور كبير فى نتائج المنتخب والحصول على المركز السابع بالمونديال.