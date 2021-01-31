شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 30 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرت اليوم السبت 30 يناير 2021، عددًا مهما من الأحداث الرياضية أبرزها تعادل مثير بين الإسماعيلي وبيراميدز في الدوري، واليوم السابع كان حريصًا على اختيار أفضل 7 أخبار رياضية على مدار اليوم.

الإسماعيلى يتعادل مع بيراميدز 1/1 فى مباراة الفرص الضائعة بالدورى

حسم التعادل الإيجابى مباراة الإسماعيلي وبيراميدز بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسماعيلية، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

عصام عبد الفتاح: أجهزة الفار في مصر كانت "مستعملة" والشركة اعتذرت لنا

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة، عن كواليس اجتماع اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد، مع الشركة المسئولة عن تقنية الفار فى الدوري المصري، وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": بشكل أو بآخر لا أحب التواجد على الفيس بوك لأنه سبب مشاكل كثيرة بين الناس، لم أتردد في التواجد مع الحكام خلال الدورات التدريبية، وأناشد كل من لديه فكرة يمكن أن تساعدنا أن يمد يده معنا في هذا الملف، ودخول الفار إلى مصر هو انجاز كبير للجنة الخماسية، ولكن القصة في التطبيق، وصلاحية الأجهزة .

الأهلى يخوض مرانه الأول بالدوحة استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية

غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مقر إقامته لخوض المران الأول في الدوحة، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل ،وقال سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، إن الأهلي يخوض مرانه الأول اليوم على ملعب الجامعة القطرية.

المقاولون يستعيد توازنه بثنائية في إنبي ويرتقى للمركز الـ11 بالدوري

نجح نادى المقاولون العرب في تحقيق فوز غالٍ على نادى إنبى بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، السبت، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى ختام منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك ينفي نقل مباراة غزل المحلة للقاهرة

نفى أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، نقل مباراة الفريق الأول بالنادي مع غزل المحلة خارج مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وقال قاسم، إن الزمالك لم يتلق أى خطابات من اتحاد الكرة بشأن نقل مباراة غزل المحلة في بطولة الدوري الممتاز.

الزمالك ينهي صفقة مروان حمدى بـ15 مليون جنيه.. واللاعب يوقع بميت عقبة

أنهى مسئولو نادي الزمالك اتفاقهم مع نظرائهم في المقاصة على شراء خدمات مروان حمدي مهاجم الفريق الفيومي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية مقابل 15 مليون جنيه.

اتحاد الكرة يصرف 4 ملايين جنيه مكافآت متأخرة للمنتخب

صرفت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة 4 ملايين جنيه للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم عبارة عن مكافآت متأخرة للفراعنة عن الفترة الماضية.