شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر: قابلنا سوء توفيق أمام الدنمارك وتأثرنا بغياب الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد الأحمر، نجم منتخب مصر لكرة اليد، إن الفراعنة واجههم سوء توفيق أمام الدنمارك، موضحا أن فريقه تأثر بغياب الجماهير عن البطولة.

وأضاف الأحمر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن قضاء الله كان أقوى في خروجهم من المونديال، لافتا إلى أن كرة القدم تعتبر مكسب وخسارة.

ودخل أحمد الأحمر، نجم منتخب اليد، فى وصلة هزار مع زملائه، على هامش عزومة السمك التى أقامها اتحاد اليد للاعبين فى أحد المطاعم الشهيرة، بعد الخروج المشرف من بطولة العالم أمام الدنمارك فى ربع النهائى برميات الترجيح 4-3، وشهدت الوليمة حضور جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى، وهشام نصر رئيس الاتحاد.

ونال منتخب مصر احترام وتقدير العالم ببطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 39-38، بعد الاحتكام للضربات الجزائية، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

قدم المنتخب أداءً مميزاً طوال أشواط المباراة، وأحرج منتخب الدنمارك أمام أنظار كل متابعى العالم، وظهر لاعبو المنتخب بروح عالية ومستوى مميز جدا، وافتتح منتخب مصر التسجيل عن طريق أحمد هشام "دودو" بالدقيقة الثانية من عمر المباراة، وتقدم الفراعنة بثلاثة أهداف دون رد، بينما استقبلوا أول هدف فى شباكهم بالدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل منتخب الدنمارك 4 / 4 فى الدقيقة العاشرة.

وكان منتخب مصر ندا قويا حتى آخر دقيقة، ولكن خطأ فى التغيير تسبب فى عودة الكرة لمنتخب الدنمارك ولعب منتخب مصر منقوصا منه لاعب، قبل أن يقطعها أحمد مؤمن صفا فى الثوانى الأخيرة، لينتهى الوقت الأصلى بالتعادل 28 / 28 واللجوء لأشواط إضافية، وفى ضربات الترجيح، أضاع أحمد الأحمر الضربة الأولى لمنتخب مصر، وسجل يحيى خالد ومحمد سند ويحيى الدرع، وأضاع على زين الضربة الخامسة والأخيرة.