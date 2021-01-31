شكرا لقرائتكم خبر عن كريم هنداوى: كنت أتمنى التصدى لركلتىّ جزاء أمام الدنمارك.. والطيار مميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى كريم هنداوى، حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد، حزنه بسبب الخسارة بركلات الترجيح أمام الدنمارك، موضحا أنه كان يتمنى أن يساعد المنتخب فى هذا اللقاء من خلال التصدى لركلتىّ جزاء وقيادة الفراعنة للفوز والتأهل للمربع الذهبى.

قال هنداوى فى تصريحات لقناة on e، أن أفضل لاعب فى منتخب الدنمارك هو مايكل هانسن؛ لأنه لا يمكن أن تتوقع ماذا سيفعل بالكرة، حيث يمكنه التسديد أو التمرير فى أى وقت، لافتا إلى أن محمد عصام الطيار حارس المرمى وزميله فى الفريق مجتهد ومميز، ويستحق مكانة أفضل؛ لأنه ظهر بمستوى طيب للغاية.

ونال منتخب منتخب مصر احترام وتقدير العالم ببطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 39-38 بعد الاحتكام للضربات الجزائية، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

وقدم المنتخب أداء مميزا طوال أشواط المباراة، وأحرج منتخب الدنمارك أمام أنظار كل متابعى العالم، وظهر لاعبو المنتخب بروح عالية ومستوى مميز جدا، وافتتح منتخب مصر التسجيل عن طريق أحمد هشام "دودو" بالدقيقة الثانية من عمر المباراة، وتقدم الفراعنة بثلاثة أهداف دون رد، بينما استقبلوا أول هدف فى شباكهم بالدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل منتخب الدنمارك 4 / 4 فى الدقيقة العاشرة.

وكان منتخب مصر ندا قويا حتى آخر دقيقة، ولكن خطأ فى التغيير تسبب فى عودة الكرة لمنتخب الدنمارك، ولعب منتخب مصر منقوصا منه لاعب، قبل أن يقطعها أحمد مؤمن صفا فى الثوانى الأخيرة لينتهى الوقت الأصلى بالتعادل 28 / 28 واللجوء لأشواط إضافية، وفى ضربات الترجيح، أضاع أحمد الأحمر الضربة الأولى لمنتخب مصر، وسجل يحيى خالد ومحمد سند ويحيى الدرع، وأضاع على زين الضربة الخامسة والأخير.

ودخل اللاعبون فى حالة بكاء شديدة عقب المباراة، سواء فى الملعب أو فى غرفة خلع الملابس، خاصة فى ظل اقتراب تحقيق حلم الوصول إلى المربع الذهبى فى المباراة ، إلا أن رميات الترجيح حرمت الفراعنة من تحقيق الإنجاز التاريخى على أرضهم.