شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهي مرانه الأول استعدادًا لمونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في الدوحة، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

جاء مران اليوم قويا فنيا وبدنيا، حيث استمر 120 دقيقة كاملة، شهدت حصول اللاعبين على جرعات بدنية وفنية متنوعة، في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة الدحيل القطري.

يذكر أن الأهلي يستهل مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم الخميس المقبل على استاد المدينة التعليمية.