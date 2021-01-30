شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يسعى لفك نحسه خلال مواجهة ليفربول أمام وست هام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لفك نحسه الذي لازمه خلال 6 مباريات سابقة له في البريميرليج، والعودة للتهديف من جديد خلال لقاء وست هام يونايتد الذي سيقام غدا الأحد، عند الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر البريميرليج.

ويحاول صلاح التسجيل الوصول إلى الهدف رقم 14 والابتعاد نسبيا بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي عن أقرب منافسيه، سواء هاري كين، المصاب حاليا، أو سون، وجيمي فاردي، المتساويان برصيد 11 هدفا لكل منهما.