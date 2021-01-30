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محمد صلاح يسعى لفك نحسه خلال مواجهة ليفربول أمام وست هام

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لفك نحسه الذي لازمه خلال 6 مباريات سابقة له في البريميرليج، والعودة للتهديف من جديد خلال لقاء وست هام يونايتد الذي سيقام غدا الأحد، عند الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر البريميرليج.

ويحاول صلاح التسجيل الوصول إلى الهدف رقم 14 والابتعاد نسبيا بصدارة هدافي عن أقرب منافسيه، سواء هاري كين، المصاب حاليا، أو سون، وجيمي فاردي، المتساويان برصيد 11 هدفا لكل منهما.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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