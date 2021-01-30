شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال × مان يونايتد: تعادل غير مرض للطرفين.. مع تحقيق الشياطين رقمًا قياسيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيطرت نتيجة التعادل السلبي على المواجهة المرتقبة بين أرسنال ومانشستر يونايتد في أبرز مباريات الجولة 21 من البريميرليج.

ودخل الفريقين المباراة بطموح النقاط الثلاث مع سعي الأول للتقدم في جدول الترتيب نحو المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، ومحاولة الآخر لتقليص المسافة بينه وبين جاره المتصدر، مانشستر سيتي، لكن كل ذلك في النهاية باء بالفشل، واكتفى الطرفين بتقاسم نقطتين من المباراة.

رجل المباراة:

أرون وان بيساكا، ظهير مانشستر يونايتد الأيمن، قدم مباراة كبيرة سواء دفاعيًا أو هجوميًا، فكان أكثر اللاعبين افتكاكًا للكرة (4)، وكان ثاني أكثر اللاعبين صناعة للفرص (2)، مع صناعته لفرصة تهديفية محققة، ونجاحه في قطع الكرة في 3 مناسبات وكان ثالث أكثر اللاعبين لمسًا للكرة (86).

هل تعلم أن:

- أرسنال لم يخسر في البريميرليج خلال أخر 7 مباريات.

- 31 تسديدة شهدتها مباراة أرسنال (17) ومانشستر يونايتد (14).. أعلى مجموع تسديدات بين فريقين في مباراة انتهت بالتعادل السلبي في البريميرليج هذا الموسم بعد مواجهة أستون فيلا وبيرنلي (33) وليدز يونايتد وأرسنال (34).

- مارتن أوديجارد أصبح أول نرويجي يشارك بقميص أرسنال في مباراة بالبريميرليج منذ بال ليديرسن ضد توتنهام في مايو 1993.

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

أرسنال سينتقل إلى ولفرهامبتون لمواجهة أصحاب الأرض في مواجهة صعبة للطرفين، مع وصول رصيد أرسنال إلى 31 نقطة في المركز الثامن بفارق 6 نقاط كاملة عن المركز الرابع.

مانشستر يونايتد استمر بشكل مؤقت في المركز الثاني برصيد 41 نقطة وبفارق 3 نقاط كاملة عن مانشستر سيتي، لكن الفريق مهدد بخسارة هذا المركز غدًا في حال فوز ليستر سيتي على ليدز يونايتد، مع إهدار الشياطين الحمر لـ 5 نقاط في أخر جولتين.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- مانشستر يونايتد فشل في تحقيق الفوز في جميع المباريات التي جمعته بفرق التوب 6 الشهيرة في البريميرليج هذا الموسم، مع تسجيل الفريق لهدف واحد في هذه المباريات (6).

- مانشستر يونايتد لم يخسر في أخر 18 مباراة لعبها خارج قواعده في الدوري، وهو رقم قياسي لم يعرفه الفريق من قبل على مدار مشاركاته بالدرجة الممتازة.

- دافيد دي خيا حافظ على نظافة شباكه للمباراة رقم 150 في مختلف البطولات بقميص مانشستر يونايتد. رابع حارس مرمى يحقق ذلك الرقم مع الشياطين الحمر بعد بيتر شمايكل (178) وأليكس ستيبني (174) وجاري بايلي (161).