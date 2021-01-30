شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انتظام الشحات ومحمد هاني في مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن حسين الشحات، لاعب الفريق، سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق بعد غد الاثنين.

وأضاف: «الشحات شعر بثقل في العضلة الخلفية عقب انتهاء مباراة بيراميدز الأخيرة، ومن ثم فضل الجهاز الطبي منحه راحة سلبية من التدريبات».

وأوضح أن اللاعب سيعود بشكل تدريجي إلى التدريبات الجماعية بعد غد، استعدادًا لمواجهة الدحيل في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل.

على صعيد متصل، قال سيد عبدالحفيظ إن محمد هاني الظهير الأيمن للفريق سيكون جاهزّا للعودة إلى التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح: «هاني ينفذ برنامجا تأهيليا في الوقت الحالي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، واقترب من الانتهاء منه وسيكون جاهزًا للوجود في التدريبات الجماعية للفريق يوم الثلاثاء القادم».

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل في بداية الرحلة بمونديال الأندية يوم 4 فبراير المقبل على ملعب المدينة التعليمية.