شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بيومي: قدمنا أفضل أداء أمام بيراميدز وكنا نستحق الفوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد بيومى، ظهير الإسماعيلى، إن جميع لاعبى الفريق قدموا أفضل ما لديهم وقاتلوا حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وتعادل الدراويش مع بيراميدز بهدف لكل فريق في ثامن جولات مسابقة الدورى المصرى.

وأضاف: «التوفيق لم يكن حليفنا في حصد النقاط الثلاث، علينا أن نستمر في اللعب بروح قتالية من أجل تصحيح مسار الفريق».

وأتم حديثه: «حديث اللجنة الفنية بقيادة على أبوجريشة كان إيجابيا ومواجهة اليوم نعتبرها نقطة البداية من أجل مصالحة جماهيرنا».