شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يتحدث عن اجتماع «فيفا» ويؤكد تطبيق الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق حقق استفادة فنية كبيرة خلال حضوره الاجتماع الترحيبي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأضاف: «تم عرض حالات تحكيمية متنوعة على اللاعبين وأيضا بعض الأمور المتعلقة بتقنية الفيديو، ومن ثم جاء الاجتماع مثمرًا للغاية».

وأوضح عبدالحفيظ أن البعثة تخضع لإجراءات احترازية مشددة داخل الكبسولة الطبية التي دخلتها البعثة فور الوصول إلى الدوحة.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الدحيل القطري الخميس القادم، في أولى منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.