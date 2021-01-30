شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الإسماعيلي: أطالب الجماهير بمساندتنا لتصحيح ترتيبنا في جدول الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عادل، لاعب الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، إن فريقه كان أفضل من بيراميدز، في المواجهة التي جمعتهما «السبت» ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري.

وأبدى عادل سعادته بالهدف الذي أحرزه في مرمي بيراميدز، مشددا على أنه كان يتمنى انتهاء المباراة بفوز فريقه.

وطالب عادل جماهير الإسماعيلي بالوقوف خلف الفريق ومساندة اللاعبين حتى يتثنى لهم تصحيح أوضاعهم في جدول المسابقة.