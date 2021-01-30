شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 25 مشجعًا لمارسيليا بعد أعمال الشغب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألقت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، القبض على 25 مشجعا على الأقل، من جماهير أوليمبيك مارسيليا، عقب اقتحام منشآت النادي للمطالبة باستقالة الإدارة.

وقالت الشرطة، عبر حسابها على (تويتر)، إن 300 مشجع هاجموا بعنف الضباط، الذين انتشروا لحماية مجمع (La Commanderie).

وأضافت أنه تقرر «الإرسال الفوري للتعزيزات»، لإنهاء أعمال الشغب التي أسفرت عن القبض على 25 شخصا، من قِبل قوات النظام.

ومن خلال الصور المتداولة عبر الإنترنت، تظهر بعض الجماهير وهي تلقي بأغراض مختلفة داخل المجمع، بينما تمكن بعضهم من اقتحامه.

وطالبت الجماهير، في هتافاتها، إدارة جاك هنري إيراود بالاستقالة. وتأتي حالة الغضب المتفجر من جانب الجماهير، بعد يوم من تلميح المدرب البرتغالي، فيلاش بواش، لعدم تطلعه لتمديد عقده، بسبب سوء نتائج الفريق.

ويحتل مارسيليا المركز السابع، برصيد 32 نقطة، مع مباراتين مؤجلتين، ويبتعد بفارق 14 نقطة كاملة عن المتصدر، أوليمبيك ليون.