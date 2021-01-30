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سليمان وهاني يستكملان برنامجهما التأهيلي على هامش مران الأهلي

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استكمل الثنائي وليد سليمان ومحمد هاني، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

وخاض الثنائي تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، على هامش مران الفريق الأول الذي يقام على ملعب جامعة قطر.

يذكر أن الأهلي يستهل مشواره في كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل، بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 من الشهر القادم.

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  • اصابات

    164,282

  • تعافي

    128,440

  • وفيات

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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